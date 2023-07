Meloni | “Falcone e Borsellino martiri | hanno insegnato la lotta alla mafia”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) BRUXELLES – Oggi “è il 19 luglio, in Italia è una data simbolica. Il 19 luglio di 31 anni fa lauccise il giudice Paolo, che insieme al giudice Giovanniaveva intentato il più grande processo contro lamai esistito in Italia. Sono stati duedellae L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La premierin visita ad Algeri Carfagna sull’autonomia: “Citano Garibaldi ma spaccano l’Italia” Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby teralle opposizioni: “Vorrei riforme condivise”nelle aree alluvionate: “La coscienza mi dice di tornare” L’Europa ...

...- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Il Presidente del Consiglio Giorgiaè ... Il premier ha reso omaggio alla tomba di Borsellino e anche a quella di Giovanninella chiesa ...A chi appartiene Borsellino A Giorgiache, come sostiene l'ex pubblico ministero Roberto ...a ogni scelleratezza e a ogni disincanto in coincidenza delle cerimonie alla memoria " Maria...Sono qui oggi e sarò qui sempre per combattere la mafia", ha dichiarato, a margine della ... e alla chiesa di San Domenico, per un omaggio alla tomba di Giovanni. Quindi, ha presieduto ...

Palermo, l'arrivo di Meloni nella chiesa in cui è sepolto Falcone Repubblica TV

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata a Palermo per le celebrazioni dell ... Il premier ha reso omaggio alla tomba di Borsellino e anche a quella di Giovanni Falcone nella chiesa di San ...Il presidente della Repubblica ricorda l'anniversario della strage di via D'Amelio, «barbaro eccidio incancellabile nella coscienza civile». L'omaggio delle istituzioni ...