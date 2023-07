Meloni | Convinti che battaglia contro mafia si possa vincere | istituzioni non devono dividersi

Palermo, 19 luglio 2023 "Siamoche la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi ... Così la premier Giorgiaparlando con i cronisti in ...... molti esperti sonoche il governo italiano possa fare molto in quanto a pressioni sul governo del Cairo. Per questo le caute parola post sentenza della premier Giorgiasono state ...... visto che la sua politica economica è proprio ciò di cui elettori sono meno. Secondo un ...: giusto combattere inflazione, ma aumento tassi è ricetta semplicistica 'Sul Mes basta ...

Meloni: “Convinti che battaglia contro mafia si possa vincere ... QUOTIDIANO NAZIONALE

(Agenzia Vista) "Siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere ... che fanno bene solo a quelli che stiamo combattendo". Così la premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti in ...Meloni: “Mafia è battaglia che si può vincere, no a divisioni tra istituzioni” “Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi ...