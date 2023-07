Meloni | “Convinti che battaglia contro mafia si possa vincere | istituzioni non devono dividersi”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 "Siamoche lalasi. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi importantissimila criminalità organizzata e sono stata colpita dal fatto che si mette n discussione anche questo. Perché c'è un tema sul quale lenon dovrebberoe ci sono giorni nei quali non si dovrebbero fare polemiche sterili e inventate che fanno bene solo a quelli che stiamo combattendo". Così la premier Giorgiaparlando con i cronisti in Prefettura a Palermo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... molti esperti sonoche il governo italiano possa fare molto in quanto a pressioni sul governo del Cairo. Per questo le caute parola post sentenza della premier Giorgiasono state ...... visto che la sua politica economica è proprio ciò di cui elettori sono meno. Secondo un ...: giusto combattere inflazione, ma aumento tassi è ricetta semplicistica 'Sul Mes basta ...'Noi - ha ripreso- abbiamo vissuto in un mondo nel quale evidentemente eravamoche potevamo salvarci da soli . Poi sono arrivati due choc come la crisi pandemica e l'aggressione ...

Meloni: “Convinti che battaglia contro mafia si possa vincere ... QUOTIDIANO NAZIONALE

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono convinto che la battaglia contro la mafia si possa vincere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti in prefettura, a Palermo, al ...(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2023 "Siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi importantissimi contro la criminalità organizzata e ...