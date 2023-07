Meloni al Corriere | “Stucchevoli le polemiche sulla fiaccolata Sarò a Palermo come sempre”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A 31 anni dalla strage di via D’Amelio,ogni anno, Giorgiasarà aper rendere onore alla memoria del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. Non andrà invece alladel pomeriggio per impegni istituzionale. Ma c’è chi da sinistra, con la grancassa della stampa, alla vigilia delle celebrazioni è riuscito a faresollevando un odioso polverone per un’assenza dovuta a chissà quale strategia sotterranea.pretestuose e infondate che la premier in una lettera aldella Sera respinge con sdegno. “Ovviamente è tutto falso”. Borsellino,le“In questi giorni è stato detto un po’ di tutto ...

In un'intervista rilasciata aldella Sera Schlein assicura che anche se il provvedimento ... Schlein critica la maggioranza e il governo: "L'emendamento soppressivo non è un dispetto a ...Così scrive Giorgiain una lettera inviata aldella Sera nel giorno della commemorazione della strage di via d'Amelio, 31 anni fa, quando la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e ...AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia, sarà a Palermo in occasione del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio e renderà ... In una lettera aldella Sera il premier rinnova ...

Meloni: «Via D’Amelio, ecco perché non andrò alla fiaccolata» | La lettera al Corriere Corriere della Sera

In una lettera al Corriere della Sera il premier rinnova il proprio "impegno ... (AGI - Agenzia Italia) La premier Giorgia Meloni è attesa alle 8.45 di oggi alla caserma Lungaro di Palermo dove ...Paolo Borsellino è il mito che ha traghettato la Generazione Atreju della destra italiana nella Seconda Repubblica ...