Meloni a Palermo per l' anniversario della strage di via D' Amelio | Governo determinato contro il cancro mafioso  

(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia, sarà ain occasione del 31esimodi via D'e renderà omaggio alla memoria dei cinque agentiscorta uccisi con Paolo Borsellino, ma non parteciperà alla fiaccolata organizzata nel pomeriggio dal fratello del magistrato. In una lettera al CorriereSera il premier rinnova il proprio "impegno personale, e quello di tutto ille mafie" e spiega che presiederà "il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per fare il punto sul lavoro svolto sull'attività di contrasto alle criminalità organizzata che le istituzioni, a ogni livello, stanno portando avanti". "Non posso che essere profondamente orgogliosa ...

... data da altri impegni concomitanti, di partecipare anche alla tradizionale fiaccolata di, ... ha sottolineato Giorgianella missiva al quotidiano. 'Sono i fatti a dimostrarlo. Abbiamo ...Con la premier sono attesi anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani La premier Giorgiaè attesa alle 8.45 di oggi alla caserma Lungaro didove renderà omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta uccisi nella strage di via D'Amelio il 19 luglio di 31 anni ...Eppure Giorgiano, non ci sarà. Perché quelli che l'antimafia è cosa loro e basta, hanno ... Il divieto di presentarsi in via d'Amelio quest'anno è già stato esteso al sindaco di, Roberto ...

AGI - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Palermo in occasione del 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio e renderà omaggio alla memoria dei cinque agenti della scorta ...Il contro corteo autorizzato fino a Via D'Amelio ,ma per motivi d'ordine pubblico sarà invece blindata la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ...