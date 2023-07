Meloni a Palermo per commemorare Borsellino | qui a testa alta Mattarella | combattere zone grigie complicità

A chi appartiene Borsellino A Giorgiache, come sostiene l'ex pubblico ministero Roberto ... che si è divisa rumorosamente in suo nome proprio alla vigilia delle celebrazioni Unache ...La premier Giorgiaha partecipato stamani alla Caserma Lungaro dialla commemorazione del 31esimo anniversario dell'uccisione del giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. "Chi fa ...E' quanto ha detto la premier, Giorgia, a margine della commemorazione della strage di Via D'Amelio, a, replicando ai giornalisti su Marina Berlusconi e sul Guardasigilli Carlo Nordio.

Strage di via D'Amelio, Meloni a Palermo: "Polemiche inutili, qui a testa alta" - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Un insieme di 30 associazioni, in cui vi è anche la presenza del movimento agende rosse, sta sfilando fra le strade del capoluogo siciliano ...Non fa parte del programma governativo: non c’è, non esiste e non sarà fatto». Giorgia Meloni da Palermo lo ha bacchettato: «Le cose che si devono fare e si fanno, mentre del resto si può evitare di ...