Melissa Satta | la foto in bikini sullo yacht scatena gli hater Arriva la risposta di Matteo Berrettini

(Di mercoledì 19 luglio 2023)stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna e tra un tuffo e un bacio hanno pubblicato alcune teneresu Instagram. La showgirl è spesso presa di mira dagliche, più di qualche volta, le hanno attribuito il periodo buio che il tennista ha attraversato di recente. Così, è successo anche sotto all’ultima serie dipostate dache, come di consueto, non ha risposto a nessuno dei commenti negativi. Il post Instagram dililla, sorrisi smaglianti, baci e abbraci sono queste lecheha pubblicato nelle ultime ore nel proprio profilo Instagram. ...

Tennis News Brevi La coppia composta da Matteo Berrettini eè una delle protagoniste dello show business e del mondo sportivo negli ultimi tempi. Dopo iniziali critiche i fan hanno cominciato ad apprezzare la coppia ed addirittura in Inghilterra ...Gigi Hadid a New York a spasso con il passeggino NOZZE IN VISTA Fotogallery -e Matteo Berrettini, estate bollente in Sardegna C'E' ANCHE TOMMASO ZORZI Fotogallery - Michelle Hunziker ...Che, dopo l'ottima ed inaspettata performance a Wimbledon, abbia fatto le valigie e sia volato in Sardegna insieme alla sua fidanzata, la showgirl, anziché tornare a Montecarlo ad ...

Melissa Satta e Matteo Berrettini, vacanza bollente in Sardegna TGCOM

Elisabetta Canalis e Melissa Satta insieme in Sardegna con i loro nuovi compagni, ovvero Georgian Cimpeanu e Matteo Berrettini ...Una vacanza finita sulle copertine delle riviste di gossip, quella che Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno trascorrendo in Sardegna ...