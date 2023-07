Meghan Markle ha “buone possibilità” di entrare in politica

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La notizia della possibile candidatura dialle più alte cariche dellastatunitense non è una novità. Tuttavia, dopo la fine dell’accordo tra Spotify e i duchi di Sussex, ci si è chiesti con insistenza che cosa stiano pianificando i due come prossimo grande passo. Paul Burrell, l’ex maggiordomo della principessa Diana, ha già condiviso la sua idea con la stampa. Secondo il noto confidente di Lady D., infatti, la ex attrice potrebbe approfittarne per lanciare la propria carriera in. Anche se per alcuni critici la carriera di Harry eè agli sgoccioli dopo le pesanti accuse alla Famiglia Reale, per altri ci sono molte porte ancora pronte ad aprirsi. Come riportato dal Mirror, Paul Burrell sarebbe dell’opinione che una candidatura innon sia ...

... problemi di carriera e pressione finanziaria avrebbero reso la loro vita di coppia "un inferno" Le voci su una possibile crisi tra il principe Harry esi sono fatte negli ultimi giorni ...Stando a 'RadarOnline' il principe Harry eavrebbero bisogno di separarsi per un po' per ricostruire il loro rapporto ed evitare il divorzio . 'Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma ...Il principe Harry esono in crisi Il gossip statunitense non ha dubbi sul momento difficile della coppia più chiacchierata degli ultimi anni, lontana da un punto di non ritorno ma altrettanto dalle rose e ...

Il principe Harry e Meghan Markle sono in crisi TGCOM

Il principe Harry e Meghan Markle sono in crisi Un dubbio ridondante e nessuna risposta certa. Il 2023 doveva essere l'anno della rivincita e invece, si è rivelato un anno ...che in due anni ha prodotto solo un podcast (Archetypes di Meghan Markle) e null'altro. Ma il tracollo mediatico e finanziario dei duchi pare non aver ancora raggiunto il picco. L'accordo con Netflix, ...