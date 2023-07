Medagliere Mondiali nuoto 2023 | Italia quinta con tre argenti e due bronzi! Cina dominante

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Idelle discipline acquatiche si svolgeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 14 al 30 luglio: le gare si terranno al Marine Messe Fukuoka (in corsia,artistico e palla), al Fukuoka Prefectural Pool (tuffi) ed al Seaside Momochi Beach Park (di fondo e tuffi dalle grandi altezze). Le prime medaglie saranno assegnate sabato 15 luglio, quando si disputeranno le prime finali diartistico, tuffi edi fondo. La seconda parte della rassegna sarà riservata alin corsia ed ai tuffi dalle grande altezze, mentre i tornei di pallaoccuperanno tutta la manifestazione. Calendariosport acquatici Fukuoka: orari, tv, programma, ...

...Dennis Gonzalez Boneu si è aggiudicato l' oro nella finale del solo libero maschile aidi ... ILAGGIORNATO... DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ... GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE ...... CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMA PALLANUOTO MASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI, COME ... GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE ...

Medagliere Mondiali nuoto 2023: tutti i podi con artistico, fondo, tuffi e pallanuoto OA Sport

Alice Bellandi e Arianna Talamona sono fra le protagoniste della campagna Libera di Muoverti: raccontano la loro vita sportiva, il rapporto con il loro corpo, il ciclo e lo sport e i tabù che hanno do ...Pioggia di medaglie per l’Italia dello Skiroll nella prima tappa di Coppa del Mondo.Prossimo appuntamento con i Mondiali, poi tappa a Madona (LAT) e gran finale in Val di Fiemme.Il comitato Fiemme Wor ...