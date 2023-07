McKennie non è fuori dal progetto | la reale motivazione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giuntoli ha sottolineato comenon siadaldella Juventus; lasembra essere piuttosto chiara. Il mercato della Juventus dovrà essere uno particolarmente importante per permettere ad Allegri di avere una rosa che possa andare a competere per la vittoria del prossimo campionato. I bianconeri, dopo due stagioni senza alzare neanche un trofeo, vogliono tornare a dominare la Serie A. Non sarà semplice considerando la forza delle dirette concorrenti e la necessità, da parte del tecnico, di avere rinforzi in diverse zone del campo.(LaPresse)Uno dei reparti dove bisogna intervenire è, senza ombra di dubbio, il centrocampo nonostante il rinnovo di Rabiot; il francese, nella scorsa stagione, ha avuto un rendimento di altissimo livello fornendo un contributo importante ...

Come nella Juventus Leo Bonucci e Zakaria, assieme ae Arthur (che sta per firmare con la Fiorentina)sono stati convocati per la tourneè dei bianconeri negli Usa e di fatto sono finiti fuori rosa, anche nel Milan si sta verificando la ...In tournée andrà anche, nonostante sia sul mercato, mentre è in dubbio la presenza di un ... Al momento il classe 2000 rischia difar parte del gruppo che, il 21 luglio, salirà sull'aereo ...rientra nei piani della Juventus, lo ha ribadito anche il Dt Giuntoli: il club bianconero cerca ... Mentrerientra in gruppo e partirà per la tournée negli USA, il capitano rimane ai margini ...

Il pragmatico approccio del nuovo capo dell'area tecnica bianconera conferma quanto i vincoli di bilancio condizionino il mercato. E come l'unico a essere sicuro del posto sia il tecnico ...Bonucci ha pubblicato una foto con tutti i calciatori indesiderati della Juventus, ma c’è un intruso: si tratta di Moise Kean, sul quale ...