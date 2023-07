Mbappé | rinviato al 31 luglio l’ultimatum per decidere sul suo futuro al Psg

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il presidente del Psg Al-Khelaifi vorrebbe il rinnovo di Kyliandi un ulteriore anno; questo perché non vorrebbe perderlo a zero la prossima estate, con il Real Madrid che sonda il terreno. Al calciatore era stata data la possibilità didel suoentro venerdì 21, ma a quanto pare bisognerà aspettare fino al 31; chissà se entro quella data conosceremo davvero ildel francese. Rmc Sport scrive: “Nasser al-Khelaifi rimane fermo sulla situazione contrattuale di. Una nuova data è stata fissata per consentire alla stella diil suoal Psg.iniziale inviato dal presidente parigino doveva essere il 21. Dovremo invece aspettare ...

Leggi Anche Diritti tv, tutto: si tratta ancora per arrivare alla cifra che terrebbe in ...Dortmund e poi riallestimento della squadra per far partire un nuovo ciclo intorno a Kylian...... ed hala visita di stato in Germania che era in programma da domani. Blindati, elicotteri,... Il messaggio die della nazionale E in questo clima che è arrivato un nuovo messaggio di ...... ed haalla "verità dell'inchiesta della magistratura". "In nessun caso - ha detto ... Interviene anche"Situazione inaccettabile" Sull'episodio è intervenuto nelle ultime ora anche il ...