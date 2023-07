Maxi rogo di 33 ore a Barra | attivista in maschera antigas | “L’Arpac dice è tutto ok | come fa?” La risposta dell’agenzia VIDEO

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti A Napoli Est sono state 33 ore infernali, e un senso di abbandono travolge. Un altroha affumicato, in un drammatico mix di afa e puzza di bruciato. Ma i primi rilevamenti delsono sembrati tranquillizzanti. Una contraddizione da approfondire. Nell’ex campo rom di via Mastellone, a, l’incendio è stato appiccato verso le 4 del mattino del 18 luglio. Secondo i residenti, lo spegnimento è avvenuto solo alle 13 di oggi. Già nella mattinata di ieri,ha effettuato rilievi. È stato attivato un campionatore ad alto flusso, per il monitoraggio di diossine e furani dispersi in atmosfera. La notaregionale, nel primo pomeriggio di ieri, ha sottolineato che “non si evidenziano ...

Nel tardo pomeriggio ilnon era ancora domato: in tanti hanno deciso di lasciare le case per l'aria irrespirabile.Sembra che ilpossa essere scoppiato in prossimità del campo rom di Barra. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Diversi automobilisti hanno segnalato l'incendio al deputato l'alleanza ...Le autopsie sono fissate per giovedì prossimo, mentre il 24 luglio sarà conferito l'incarico agli esperti per unaconsulenza sulle cause dele diversi altri aspetti. Come si legge nel ...

Napoli, campo rom in fiamme a Barra: maxi rogo vicino ai caselli, residenti in fuga dalle case ilmattino.it

La zona orientale di Napoli si è svegliata avvolta nel nero fumo. Un incendio è scoppiato questa mattina a Barra dove un’enorme colonna di fumo si è levata ...La zona orientale di Napoli si è svegliata avvolta nel nero fumo. Un incendio è scoppiato questa mattina a Barra dove un’enorme colonna di fumo si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometr ...