Matteo Messina Denaro | confermata la condanna all’ergastolo | «Fu lui il mandante delle stragi del ’92»

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è statoto. È il verdetto dei giudici della corte d’assise d’Appello di Caltanissetta che oggi, 19 luglio, nel giorno del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio, hanno emesso la sentenza nel processo contro il boss di Cosa Nostra, considerato uno dei mandantiche costarono la vita ai giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. L’ultimo dei Corleonesi, che ha scelto di non comparire in video-collegamento in udienza, era statoto in primo grado. Stessa pena chiesta dall’accusa, rappresentata in aula dai procuratori generali Antonino Patti, Fabiola Furnari e Gaetano Bono. Il collegio di giudici di secondo grado, presieduto da Maria Carmela ...

Denaro, confermato l'ergastolo in appello: fu mandante delle stragi di mafia del '92 Ergastolo confermato per il boss mafiosoDenaro: la Corte d'Assise d'appello di ...È stato confermato l'ergastolo confermato per il boss mafiosoDenaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. La Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta gli ha inflitto la stessa condanna che era stato ...La corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo del bossDenaro, accusato di essere stato uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Stragi '92, confermato l'ergastolo per Matteo Messina Denaro TGCOM

E capperi se quella sera è valsa la pena ascoltarti mentre parlavi di Ustica, del caso Orlandi, di Matteo Messina Denaro o della guerra in Ucraina. Non era un commento il tuo, era l’analisi attenta di ...La corte d’assise d’Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all’ergastolo per Matteo Messina Denaro, considerato uno dei ...