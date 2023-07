Matteo Berrettini | dopo le lacrime l’annuncio | arriva il matrimonio con Melissa Satta

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 luglio 2023)sorprende tutti eil periodo difficile dà il lieto annuncio: pronto alcon. Prima dell’inizio di Wimbledon gli appassionati di tennis erano in ansia per la prestazione di. Il tennista romano in questo 2023 aveva faticato come mai in vita sua e aveva perso incontri anche con avversari ben al di sotto delle sue qualità. Sembrava che improvvisamente avesse smesso di saper giocare a tennis. I ritiri e le pause forzate per gli infortuni avevano fatto capire a tutti che non era così, ma questi periodi possono essere deleteri per un campione poiché non trovare condizione e risultati può generare un blocco psicologico. Secondo recenti rumor iltra ...