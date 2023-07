Mattarella | «La Repubblica si inchina alla memoria di Borsellino»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le parole del presidente della, Sergio, per il trentunesimo anniversario della Strage di via D’Amelio: «Nell'anniversario della strage di via D'Amelio lasidi Paolo, magistrato di straordinario valore e coraggio, e degli agenti della sua scorta - Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina - che con lui morirono nel servizio alle istituzioni democratiche». Lo scrive il presidente della, Sergioin una dichiarazione aggiungendo: «quel barbaro eccidio, compiuto con disumana ferocia, colpì l'intero popolo italiano e resta incancellabile nella coscienza civile». Secondo...

