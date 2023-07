Mattarella firma la riforma della Giustizia di Nordio | ora il testo alle Camere

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il presidenteRepubblica Sergiohato il disegno di legge che contiene ladel Guardasigilli Carlo. Ora il ddl “recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” potrà iniziare l'iter parlamentare, passando in Parlamento per essere esaminato dcommissioni competenti per poi approdare in Aula a Montecitorio e a Palazzo Madama. Ilè stato approvato dal Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni lo scorso 15 giugno.