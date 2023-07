Masters of the Universe | Netflix cancella il film live action dopo aver speso 30 milioni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Niente da fare per ilche avrebbe riportato He-Man sul grande schermo.ha deciso di stoppare la produzione30di dollari. Continua il percorso travagliato di He-Man sul grande schermo. Diverse fonti hanno riportato a Variety lazione delof the, realizzato da. Erano già stati spesi 30di dollari per la produzione e il giovane Kyle Allen era stato scelto per vestire i panni del protagonista. Ilsi ispirava alla serie animata e alla linea di giocattoli dedicata alle avventure ambientate nel regno di Eternia. A quanto pare i motivi della ...