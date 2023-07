Margueritte Vallesi Raimondi e la sua incredibile energia creativa | Come la trasmetto?

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notizie **Un'intervista alla giovane artista che sogna di diventare una star della televisione** Ciao a tutti! Oggi siamo qui con una giovane e talentuosa studentessa del liceo artistico, che ha grandi sogni nel cassetto. Ci racconterà un po' di sé e dei suoi progetti futuri. "Mi chiamo Alice, frequento l'ultimo anno del liceo artistico e sono appassionata di design. Questa scuola è perfetta per me, perché mi permette di esprimere al meglio la mia creatività e le mie caratteristiche uniche." Alice ha grandi ambizioni per il futuro e vuole dedicarsi a un lavoro nell'ambito artistico. "Sogno di trovare un impiego che mi permetta di esprimere la mia creatività al massimo. Mi piacerebbe lavorare nel campo del design o dell'architettura, perché mi affascina la possibilità di creare qualcosa di bello e funzionale." Ma non è tutto, Alice ha anche una passione per la pittura. "Mi piace ...