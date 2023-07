Marco Bizzarri ' lascia' Gucci mentre la manager Francesca Bellettini sale in Kering

Si mischiano le carte in casa Kering. Il gruppo francese del lusso ha annunciato ieri importanti cambiamenti nella propria organizzazione. Il più eclatante, amministratore delegato di Gucci dal 2015, membro del comitato esecutivo dal 2012 e nell'organigramma del gruppo francese da 18 anni, lascia l'azienda. Jean - François Palus, ...Per gli addetti ai lavori la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Cosa succederà a Gucci ora che anche, presidente e amministratore delegato, nonché membro del comitato esecutivo di Kering dal 2012, lascerà il marchio ammiraglio del colosso francese del lusso Domanda lecita, visto che ...Kering, rivoluzione nel gruppo francese.lascia Gucci, Francesca Bellettini viene promossa Novità in casa Kering. Il colosso francese del lusso e della moda, di cui fanno parte Gucci e Yves Saint Laurent , ha annunciato ...

Kering: Francesca Bellettini promossa, Marco Bizzarri licenziato FashionNetwork.com IT

Marco Bizzarri, amministratore delegato di Gucci dal 2015, "lascerà la società il 23 settembre 2023" e verrà sostituito "per un periodo transitorio" da Jean-François Palus, vice direttore generale di ...Si mischiano le carte in casa Kering. Il gruppo francese del lusso ha annunciato ieri importanti cambiamenti nella propria organizzazione. Il più eclatante