Mara Venier | gli attacchi social per la foto al concerto di Ultimo con la figlia | «Spaventosi | bisogna mettere un freno»

'Sono reduce da attacchi spaventosi su un dramma che sta vivendo la mia famiglia , soprattutto mia figlia e mio nipote. Occorre mettere un freno', è quanto ha denunciato, nella giornata di ieri a Orvieto, parlando delle polemiche social per una foto scattata al concerto di Ultimo , a Roma, con la figlia Elisabetta Ferracini che il 9 giugno ha perso il ...Ma anchee Giulia Bevilacqua. Simona Ventura è apparsa poi letteralmente scioccata. La conduttrice ha commentato così il post: "Ma cosa!!! Non è possibile" . Tags: andrea purgatori causa ...Più precisamente, si tratta della quindicesima stagione che vede al timone, colonna portante del programma, che sembra però decisa a dirgli addio. Per questo, Viale Mazzini è già al ...

Domenica In, la Rai pensa al dopo Mara Venier: chi potrebbe sostituirla

A Orvieto la conduttrice tv, Mara Venier, si è raccontata in occasione di “Umbria Libri 365”, il format itinerante del festival della letteratura. Con lei il direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, ...Saluta il pubblico di piazza del Popolo a Orvieto, Mara Venier, e lo fa con la confidenza di chi entra da decenni nelle case degli italiani. Attrice, conduttrice, inviata, è stata invitata a ...