Mandante delle stragi del ' 92 I giudici non fanno sconti a Messina Denaro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La corte d'assise d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo per Matteo, considerato uno dei mandantidel 1992 in cui morirono iGiovanni Falcone e Paolo Borsellino. La corte presieduta da Maria Carmela Giannazzo dopo cinque ore di camera di consiglio ha emesso la sentenza nel giorno del 31esimo anniversario della strage. Ergastolo dal 41 bis. Un processo e una condanna pesanti, ancora più pesanti per Matteo, perché subiti da detenuto dopo una trentennale latitanza. Sulledel '92 le indagini non si sono mai fermate e questi 31 anni sono stati costellati, tra ombre e misteri, da diversi processi alla ricerca della verità. Alla sbarra anche il mafioso di ...

... in un telegramma inviato al suo avvocato d'ufficio Adriana Vella in merito all'arringa tenuta dal legale, lo scorso 25 maggio nel processo in cui il super - boss è imputato quale...Quindi ci occupiamo di un, non di un esecutore". Mentre la sua legale, l'avvocata Adriana ... E, quindi, ''non ha partecipato alle riunioni deliberativestragi''. Insomma, ''non c'è prova'...Per lui, imputato comestragi di Capaci e Via D'Amelio, nel processo che si celebra al Tribunale di Caltanissetta, la Corte d'assise d'appello presieduta da Maria Carmela Giannazzo ...

Messina Denaro mandante delle stragi del ’92: ergastolo Livesicilia.it

La corte d'assise d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna all'ergastolo per Matteo Messina Denaro, considerato uno dei ...