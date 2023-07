Manchester United-Lione Amichevole | 19-07-2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

26 L'avventura di André Onana all'Inter è finita. Dopo una sola stagione il portiere camerunense lascia il club nerazzurro per andare al. In queste ore il giocatore è in volo per l'Inghilterra dove domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i Red Devils. L'ex Ajax è stata una richiesta esplicita dell'...Accordo sempre più vicino per il gioiello della Serie A: la Juventus rimane senza l'attaccante La Juventus non sta effettuando operazioni in entrata in questa fase, in quanto deve far fronte a diverse ...André Onana è partito in serata da Torino direzioneper firmare con lo. L'ultimo rilancio dei Red Devils ha convinto definitivamente l 'Inter , che si priverà del suo portiere per la cifra di 51 milioni di euro di parte fissa più 4 ...

L'Atalanta non avrebbe ricevuto nessuna nuova offerta dal Manchester United per Rasmus Hojlund e Gasperini non vorrebbe venderlo ...