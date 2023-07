Manchester United | in corso le visite mediche di Onana | tra poco l’ufficialità

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Andrè, ancora perportiere di proprietà dell’Inter, sta in questi minuti svolgendo ledi rito con ilAndrè, ancora perportiere di proprietà dell’Inter, sta in questi minuti svolgendo ledi rito con ile traci saràdel suo trasferimento. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, entro questa settimana l’estremo difensore camerunense raggiungerà i suoi compagni che si trovano in questo momento in ritiro negli Stati Uniti.

L'addio di André Onana all'Inter è arrivato martedì e il portiere è ora un nuovo giocatore del. E proprio l'ex Ajax ha parlato della sua nuova esperienza in Inghilterra a La Gazzetta dello Sport: 'Sto molto bene, mi sono ricaricato a casa, in Camerun, e poi ho rivisto i miei ...Chelsea,e Liverpool hanno radicalmente trasformato le loro arene. Wembley, il tempio del calcio, ma anche del rock, è stato abbattuto senza se e senza ma. In Germania il ...Tra le partecipanti anche Arsenal, Barcellona, Juventus,e Real Madrid . Il torneo itinerante si svolgerà in varie località degli Stati Uniti e sarà sicuramente importante per lo ...

In arrivo la seconda offerta da Manchester. L’Atalanta dice no a eventuali contropartite tecniche In casa Atalanta continua a tenere banco la querelle legata a Rasmus Hojlund. Il Manchester United vuo ...Che il Manchester United voglia Rasmus Hojlund, non è un mistero. Dopo essere stati a lungo impegnati nella trattativa per portare in Inghilterra André Onana, gli uomini mercato dei Red Devils stanno ...