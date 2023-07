Mamma di tre figli è fuori a correre quando uno si denuda all’improvviso – la mossa di lei gli insegna una lezione per la vita

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Intorno a noi ci sono alcune persone che non hanno buone intenzioni. Ma per fortuna c’è chi osa tener testa a queste persone.Aia Polansky è stata esposta a un pervertito, di certo non se lo sarebbe lasciato scappare. Era una bella giornata estiva a Bostonla madre single Aia Polansky partì per la sua corsa quotidiana. LEGGI DI PIÙ: Adolescente vede uomo inquietante al supermercato avvicinarsi a una bimba – suo istinto gli dice “fermalo subito” Era di ottimo umore, qualcosa che presto sarebbe cambiato… Poi il vecchio pervertito colpisce Dopo aver corso un po’, incontra un uomo che decide dirsi davanti a lei. Aia ha deciso di non fargliela passare liscia. Prese rapidamente la decisione di voltarsi edietro al vecchio sporcaccione. Il vecchio, a dir poco impreparato al ...