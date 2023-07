Maltempo Cadore | la tromba d' aria devasta tutto | il tragico bilancio

L'ondata diche nel 2018 si abbattè tra Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia provocò infatti 41 mila ettari di boschi rasi al suolo, 16 milioni di alberi, 8,6 ......su dati Eswd (European sever weather database) in riferimento all'allerta gialla per ilin ... Una tromba d'aria - sottolinea la Coldiretti - si è abbattuta nei boschi delabbattendo ...Gosetti: 'Al momento non si registrano frane' Cronaca/Politica Prima Pagina, verifica ... 19 luglio, a seguito degli eventi meteo che nella giornata di ieri hanno colpito soprattutto, ...

Maltempo Cadore, tromba d'aria con raffiche record a Cortina. Bottacin: “Vento fino a 188 km orari” il Resto del Carlino

AGGIORNAMENTO 17:50 - Matteo Cancellieri ha raggiunto i compagni in ritiro e ha appena fatto il suo ingresso in campo per unirsi all'allenamento. AGGIORNAMENTO 17:40 - Inizia ...Downburst è il fenomeno meteorologico che sta funestando col Maltempo Cadore: ecco cosa significa e come è meglio comportarsi in questo tipo di situazioni.