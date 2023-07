Il festival sarà trasmesso il prossimo 15 settembre su Mtv in 150 Paesi attraverso la Tv, il digitale e i social, 'mostrando il festival eai milioni di fan della musica in tutto il mondo'. A ...A Londra si è consacrata una stella e ci auguriamo che possa brillare, inla sua luminosità, per almeno un quindicennio. Sempre domenica, poi, si è disputata ala finale degli Europei ......suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da... passando per la Croazia e), con una trasmissione sempre attiva anche su Radio 105. Shablo ...

Malta a tutta musica per “Isle of Mtv” tra One Republic, Webb e Dj Alesso leggo.it

LA VALLETTA (MALTA) - Cinquantamila persone per quello che è definito il più grande festival gratuito d’Europa. A segnare ieri sera la quindicesima edizione di Isle of MTV Malta 2023, una scaletta ...A Malta l'atmosfera è calda. E non solo per le temperature che fanno ribollire tutto il Mediterraneo, ma anche e soprattutto per Isle of MTV Malta 2023, il festival gratuito che da 15 anni anima l'ico ...