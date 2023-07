Maiori | 32enne arrestato durante soggiorno in un B&B

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella giornata di oggi è stato tratto in arresto unrumeno mentre stava trascorrendo le vacanze in un B&B di. Il turista, che ha commesso il grossolano errore di registrarsi con le proprie generalità, era stato condannato in Romania – come riporta Salerno notizie – a cinque anni e due mesi di reclusione per guida senza patente su veicolo mai immatricolato. L’uomo,dai Carabinieri di, resterà in carcere in attesa della possibile estradizione. Tutti gli atti sono stati inviati alla Procura di Salerno per la convalida dell’arresto. Segui ZON.IT su Google News.