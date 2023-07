L'ex procuratoreGrasso, in un'intervista a La Repubblica, nell'anniversario dell'uccisione di Paolo Borsellino ha toccato alcuni tra i temi più caldi dell'attualità politica. L'ex presidente del Senato ha ...... Felice Ciccone; poi, la conversazione tra Colasanto e la giornalista Anna Maria Di. Le ... Storie difoggiana" (Il bene Comune Edizioni, Campobasso, 2023). Antonio Colasanto, autore del ...... a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dallail procuratore della Repubblica ... vescovo Santi Macedonio, Teodulo e Taziano, martiri Santa Macrina la Giovane, monaca SanCrisci ...

Mafia, Pietro Grasso: “Berlusconi Capisco il dolore dei figli, ma nessuno può dire basta indagini” Globalist.it

Pietro Grasso risponde a Marina Berlusconi: «Comprendo il suo dolore, ma nessuno può dire `basta indagini´ sulle stragi. Proprio su via D'Amelio ci sono voluti anni per ribaltare sentenze definitive, ...Oggi commemoriamo il 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Per l'occasione, scopriamo "Paolo Borsellino parla ai ragazzi", un bellissimo libro in cui Pietro Grasso racconta il messaggio e ...