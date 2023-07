Mafia | Nordio certifica il passo indietro sul concorso esterno | «Nessuna modifica | ma serve costruire uno strumento più efficace» Arriva l’ok di Mattarella al dl di riforma della Giustizia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) «Comprenderete il mio sconcerto e il mio sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatoredelinquenza mafiosa». Sono le parole con cui Carloha esordito nel Question Time alla Camera. Oggi, 19 luglio, il ministroè stato chiamato a rispondere a un’interrogazione sul reato diin associazione mafiosa. Ma prima delle sue spiegazioni a Montecitorio, era stata Giorgia Meloni a chiarire che unadisciplina non è prevista nel programma di governo. A Palermo per il 31° anniversariomorte di Paolo Borsellino, la presidente del Consiglio aveva suggerito al suo ministro di essere «più politico e meno magistrato» nelle esternazioni, derubricando a semplici «opinioni» le sue ...

... che auspico che questa polemica sterile oggi si chiuda', ha continuato. Per quanto riguarda ... perché anche chi non è organico alla, se comunque ne agevola il compito, è mafioso a tutti ...... prendiamo atto che prima la Meloni e oggisono ritornati sui loro passi. Si sono rimangiati ...priorità non ha escluso cancellazione o revisione del reato fondamentale per combattere la......e la sicurezza a Palermo nel giorno delle cerimonie in ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta uccisi barbaramente dalla, Meloni ha definito una 'opinione' quella di...

Giorgia Meloni dovrebbe domandarsi che cosa è rimasta di quella destra legalitaria e antimafia a cui aderì da ragazzina. E dovrebbe anche chiedersi che cosa ha fatto lei per impedire la berlusconizza ...