Madonna torna sui social dopo il ricovero | “Una singola rosa può essere il mio giardino”

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 19 luglio 2023), nelle ultime ore, ha condiviso uno scatto su Instagram che racchiude tutta la sensibilità della popstar, mettendo in luce le sue condizioni di salute, in netto miglioramentoilin terapia intensiva di giugno 2023 a causa di una grave infezione batterica. “Una solapuòil mio. Un solo amico il mio mondo”, recitano le parole della voce di Frozen on Fire che, nella giornata di ieri, 18 luglio 2023, ha condiviso un’immagine in cui abbraccia un mazzo di rose. Nella fotografia pubblicata su Instagram, il volto della cantante 64enne, immortalata con una lunga treccia bionda, accenna a un sorriso e sembra aver riconquistato vitalità. Vi raccomandiamo... ...