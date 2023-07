(Di mercoledì 19 luglio 2023)ta suiilper dare comunicazione apparente di stare bene, ma soprattutto per ringraziare i suoi fan per il supporto che le hanno dimostrato. La cantante ha ...

è tornata sui socialil ricovero per dare comunicazione apparente di stare bene, ma soprattutto per ringraziare i suoi fan per il supporto che le hanno dimostrato. La cantante ha ...La magia di Cuneo Illuminata continua a colpire:un weekend da "sold out" con l'Infiorata e la Solenne Processione delladel Carmine, si avvicina ora un altro straordinario fine settimana ricco di straordinari eventi. Venerdì 21 luglio ...la serata con Ferrari e Pagani, il 58° Trofeo Fagioli dà appuntamento per la presentazione ... quando dalle ore 9.30 sui 4150 metri 'tutti d'un fiato' della Gubbio -della Cima si ...

Madonna dopo il ricovero torna sui social: il suo messaggio ai fan (mentre abbraccia le rose) leggo.it

Madonna è tornata sui social dopo il ricovero per dare comunicazione apparente di stare bene, ma soprattutto per ringraziare i suoi fan per il supporto che le hanno dimostrato.Madonna oggi è nuovamente a casa ed è già stata paparazzata in pubblico durante una passeggiata per le strade di New York che ha confermato che il peggio è passato e che le sue condizioni di salute ...