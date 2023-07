Maccarese Asilo nido “rovente” | in classe manca l’aria condizionata e i genitori ritirano i figli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Fiumicino – “Il Comune diffonde l’allerta meteo per le alte temperature ma i nostriche frequentano i nidi comunali d’estate sono costretti a trascorrere questi giorni d’emergenza in strutture non idonee, in quanto sprovviste di aria“. E’ la segnalazione giunta alla nostra redazione da una famiglia di Fiumicino che usufruisce del servizio di nidi comunali aperti durante il periodo estivo. Peccato, però, che i nidi gestiti direttamente dal Comune non siano provvisti di aria. E così, bambini e maestre sono costretti a vivere questi giorni di “inferno” tra muri e locali roventi. “Se d’inverno quando i termosifoni sono funzionanti le scuole vengono chiuse, allora lo stesso criterio si dovrebbe mantenere anche d’estate col caldo – ci racconta il papà -. Lo scorso anno l’altro nostroo ha ...