L’utero in affitto spacca il Pd Opposizioni in ordine sparso tra astensione e libertà di voto

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Pd in confusione e sinistre divise sulin, argomento scivoloso per il partito di Elly Schlein, che conferma l’ambiguità delle settimane scorse. Utero in, Pd in imbarazzo:diA scoperchiare l’imbarazzo della sinistra è stato l’approdo alla Camera della proposta di legge, a prima firma Carolina Varchi di Fratelli d’Italia. Per rendere la maternità surrogata reato universale. Una battaglia che vede unita la maggioranza di governo, che lavora per portare avanti il risultato prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. La pratica in Italia è già vietata, ma con la stretta del centrodestra diventa perseguibile anche se fatta all’estero. L’emendamento sulla maternità solidalei dem Latura interna al centrosinistra è ...