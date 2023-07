(Di mercoledì 19 luglio 2023) Parole nette che magari a qualcuno non piaceranno e si capisce il perché: 'Per il momento, né Zelensky né Putin voglionodi, perché ognuno pensa di vincere. Ma c'è stanchezza. Il mondo si ...

Parole nette che magari a qualcuno non piaceranno e si capisce il perché: 'il momento, né Zelensky né Putin vogliono parlare di pace, perché ognuno pensa di vincere. Ma c'... Luiz Inácioda ...Bianca come la Neve Gli altri due spettacoli presentati asaranno lunedì 31 Luglio ' Bianca come la neve '; uno spettacolofamiglie della compagnia L'Effimero Meravigliosola regia di Antonello Santarelli; mentre martedì 1 agosto chiuderà il ...I presidenti dell'Argentina Alberto Fernández, del Brasile Luiz Inácioda Silva, della ... in uno sforzo multilateraletrovare una soluzione alla crisi politica nel Paese bolivariano. All'...

Lula: “Per la pace servono paesi che possano parlare con Russia e Ucraina” Globalist.it

Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, in conferenza stampa a Bruxelles, in merito alla guerra in Ucraina, uno dei punti più dibattuti al vertice UE-Comunità degli Stati lati ...Una visita al Congresso americano e l’incontro con alcuni parlamentari statunitensi. Il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa negli Stati Uniti, dopo Kiev e Mosca, ieri al suo arrivo per la tre gio ...