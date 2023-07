Lukaku vuole rimanere in Europa e la Juventus sembra l’unica opzione Tuttosport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il rischio che correè dicon il cerino in mano, per dirlo in maniera eufemistica. Il Chelsea ha preso il volo verso gli States senza di lui che è rimasto ad allenarsi da solo a Londra. In attesa di ricevere sviluppi dal mercato, lui continua a lavorare perinma il suo agente-avvocato, Ledure, preferirebbe portarlo in Arabia. Queste le opzioni a disposizione del belga secondo: “Insomma, in questo momentoè nella tempesta e confida nella rapidità dellaper uscirne il prima possibile e poter ripartire. Ma quanto potrà aspettare? Nel frattempo in pressing c’è l’Al Hilal, che ha convinto l’agente del belga, l’avvocato Ledure, ma non ancora l’attaccante, che vorrebbein ...

... ma in questo momento dobbiamo ripartire e ciun po' di pazienza: una volta che si innesca un ... Con(richiesto da Allegri) forse nel taschino, anche se non è detto: "In questo momento ...Come per Cuadrado (oggi le visite mediche), nessun svecchiamento: nel mercato si fa quel che si può e poi la si racconta come si. Tipo con, ieri oggetto della contestazione ufficiale ...Ovvero: ' Non mi ha chiesto nessun giocatore ' e 'puntare sui giovani in questo percorso di crescita '. Ascolta 'Giuntoli è furbo: Allegri gli ha chiesto top come, altro che giovani. Il ...

Lukaku vuole rimanere in Europa e la Juventus sembra l'unica ... IlNapolista

Direttamente su "Calciomercato.com", Giancarlo Padovan si sofferma sui rapporti tra Giuntoli ed Allegri, e sulle conseguenti strategie di mercato della Juventus: "O è ...Pruzzo apre alla suggestione: «Bonucci alla Roma Mai dire mai». Le dichiarazioni dell’ex attaccante giallorosso Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, parla così a RadioRadio di un possibile pass ...