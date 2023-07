Lukaku | i club sauditi continuano a spingere per il trasferimento

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per Romeluc’è ancora la pressione delle squadre saudite, ma l’attaccante belga vorrebbe rimanere in Europa e la Juve è la priorità Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, idell’Arabia Sauditaper Romelu, lavorando ad una nuova proposta per convincere aldell’attaccante del Chelsea, che già ha aperto alla cessione. Il belga, però, vuole rimanere in Europa e la Juve rappresenta al momento la sua priorità. Iaspettano di capire come si evolverà la situazione tra l’ex Inter e i bianconeri prima di sferrare il nuovo assalto. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

... a tal riguardo potrebbe arrivare Franck Kessié dal Barcellona per cui ildovrebbe presto ...centravanti centrale Dusan Vlahovic al suo posto la società bianconera potrebbe acquistare Romelu...(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) L'allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha confermato che l'esperienza di Romelunelinglese si concluderà presto., rientrato al Chelsea ...Nella notte italiana il Chelsea disputerà la sua prima amichevole stagionale negli Stati Uniti contro il Wrexham, piccoloche quest'anno ha conquistato la promozione in League Two, la quarta ...

Pochettino: «Lukaku fuori rosa Una decisione su cui sono d ... IlNapolista

Ospite di Radio 24, nel corso del programma Tutti Convocati, Francesco Oppini ha parlato del momento in casa Juventus: "E' ovvio che la Juventus non avendo avuto ...CALCIOMERCATO - Vlahovic e Bonucci chiavi di volta del mercato Juve. Ma la cessione del primo non è semplice e il secondo spera di rimanere.