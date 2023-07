Lukaku fuori rosa al Chelsea | le motivazioni di Pochettino

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è stato messoal, dal momento che non rientra nei piani dei Blues per il futuro e per la stagione 2023/24. Mauricioha reso note ledella scelta.? Romeluè stato messodal, dopo aver voltato le spalle all’Inter che ha deciso, dal canto suo, di chiudere la porta all’eventuale operazione per lui. Mauricioha spiegato poi, in conferenza stampa, ledella decisione presa: «È stata questa una decisione presa di comune accordo. I giocatori e la società stanno lavorando sodo per trovare la soluzione migliore per tutti, com’è giusto. Alcune decisioni ...

(Photo by Marco BERTORELLO / AFP) L'allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha confermato che l'esperienza di Romelunel club inglese si concluderà presto., rientrato al Chelsea ...... perché non sono sicuro che dasi sia capito. La partita stava andando come volevo, ero riuscito finalmente a far pareggiare. Dentro di me ero contento, anche se naturalmente non potevo ...in passato ha detto mai alla Juve, lo direbbe anche lei adesso o nel mercato 'mai dire mai' ' Non mi sento di dire nulla - ha spiegato Giuntoli in conferenza - . E non stiamo pensando a ...

Chelsea, Pochettino su Lukaku: "Fuori rosa Scelta condivisa, lavoriamo per soluzione" - Sportmediaset Sport Mediaset

Romelu Lukaku ha rotto con l' Inter e aspetta la Juventus, ma intanto il Chelsea lo mette fuori rosa. Il belga è infatti un esubero di lusso come Aubameyang, promesso sposo al Marsiglia, Ziyech e Huds ...Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato di Romelu Lukaku e della scelta di metterlo fuori rosa: "Tutte ...