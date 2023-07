(Di mercoledì 19 luglio 2023) ... dai brani più energici e leggeri come Acqua azzurra/Acqua chiara a quelli più intensi e capaci di portare alla luce le fragilità e le ansie del quotidiano come Emozioni e Mi ritorni in mente ...

... identificare progetti validi e individuare priorità, focalizzando inmodo obiettivi più ... entusiasmo a tre cifre per la 58Coppa Città dicon centosei iscritti 19 Luglio 2023 Toscana News ...... entusiasmo a tre cifre per la 58Coppa Città dicon centosei iscritti 19 Luglio 2023sabato a La Versiliana lo spettacolo Battisti, la Storia 19 Luglio 2023 Caldo, Regione invita ...Sabato 22 luglio 2023 alle 21,30 nella meravigliosa cornice del Teatro La Versiliana a Marina di Pietrasanta andrà in scena lo spettacolo Battisti, la Storia un viaggio appassionato e affascinante ...

Lucca, questo sabato a La Versiliana lo spettacolo Battisti, la Storia - Toscana News Toscana News

CROCS Italy ha scelto Lucca per lanciare il SIREN, nuovo articolo della famosa linea di clog in gomma, che diventa ultra fashion con l'aggiunta del maxi tacco per un'originale silhouette. Testimonial ...Con un'inedita live sul profilo Instagram di Lucca Comics & Games, trasmessa oggi in diretta dal quartier generale di corso Garibaldi, il community event e la casa editrice Star Comics ha ...