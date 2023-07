Lozano-Zielinski | la minaccia di ADL incombe sul loro futuro | rinnovo | cessione o fuori rosa?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma suldi Hirvinge Piotr, i cui contratti scadranno nel 2024. I contratti di Hirvinge Piotrscadranno nell’estate del 2024, e ciò sta sollevando grandi interrogativi sul. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lanciato una chiaraai due giocatori: o accettano uncontrattuale con uno stipendio al ribasso (4,8 e 4,5 milioni rispettivamente per l’ultima stagione), oppure saranno costretti a cercare un nuovo club o addirittura a rischiare di essere esclusi dalla. Le prospettive dei calciatori non sono prive di ...

