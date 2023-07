Lo sapevi che un uomo ha filmato un incidente e ha deciso di inseguire il colpevole a velocità folle? Scopri cosa è successo!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notizie https://youtube.com/watch?v=K4Z1 Un avventuroso motociclista diventa un inaspettato eroe stradale: ecco la storia che ti farà rimanere incollato allo schermo! Immaginate di essere in sella alla vostra moto, godendovi la libertà della strada, quando all'improvviso diventate testimoni di un. E non solo, ma il responsabile decide di darsela a gambe! Questo è esattamente ciò che è successo a un motociclista, che si è ritrovato inaspettatamente in una situazione da film d'azione. Il protagonista della nostra storia non ha perso tempo: hadil'automobilista fuggitivo, dando vita a una sorta di inseguimento da film hollywoodiano. Ma c'è un piccolo dettaglio: il nostro motociclista indossava un casco con videocamera incorporata. Ebbene sì, cari lettori, la scena è stata tutta immortalata! Un inseguimento ...