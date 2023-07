LIVE – Udinese-Klagenfurt 2-1 | amichevole estiva 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladidel precampionato. Alle ore 18 di mercoledì 19 luglio i friulani sono attesi dal secondo test estivo, questa volta contro una formazione della terza serie austriaca. Un impegno importante per mettere minuti e benzina nelle gambe, quello che si disputerà proprio nella casa dei rivali odierni, lo Sportzentrum Fisch. Chi riuscirà a vincere? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-1 18.47: Fine primo tempo. 18.44: RETE DI ZALETEL! Il punteggio sale 2-1. 18.42: Ormai assediato il, mentre l’...

A disposizione:(ITA): . A disposizione: Reti: Probabile formazione dell'(3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Masina; Beto, ...Kyiv (Ukr) 18:00 ASK Klagenfurt (Aut) -(Ita) 18:00 Oberhausen (Ger) - Dortmund (Ger) 18:00 Pau FC (Fra) - AC Ajaccio (Fra) 18:00 Racing Luxembourg (Lux) - Troyes (Fra) 18:00 Union Berlino (...Alle 17.30 troviamo Frosinone - Ferentino mentre alle 18 ASK Klagenfurt -. Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine AMICHEVOLI 16.30 Monza - Real Vicenza 17.00 Salernitana - ...

LIVE AMICHEVOLE ASK KLAGENFURT-UDINESE (0-0): PARTITI! TuttoUdinese.it

L'Udinese scende in campo per la sua seconda amichevole stagionale. Il racconto LIVE del match tra i bianconeri e gli avversari austriaci ...La partita ASK Klagenfurt (Aut) - Udinese (Ita) di Mercoledì 19 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come amichevole pre campion ...