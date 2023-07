LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tocci e Marsaglia staccano il biglietto per la semifinale ore 8 30

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.55: Appuntamento alle ore 8.30 per la. Ricordiamo che bisogna entrare tra i primi dodici per accedere alla finale e conquistare il pass olimpico. 6.52: CI SONO DUE ITALIANI INDAI TRE METRI! Giovanniconclude in quinta posizione, mentre Lorenzoè dodicesimo. 6.51: BRAVISSIMO GIOVANNI! 81.60 per il calabrese che chiude un’eliminatoria fantastica in quinta posizione a 434.80 6.50: Ora tocca a Giovanni. L’azzurro chiuderà con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 6.49: Eliminazione eccellente del britannico Houlden, che combina un disastro con il quadruplo e mezzo avanti. Si salva così l’americano Capobianco, che stacca ilper la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azz ...