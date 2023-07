LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia volano in finale dai 3 metri e sono a Parigi!

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01: Per il momento è tutto ma non finisce qui la giornata dei. Alle 11 c’è ladalla piattaforma femminile, non cipurtroppo azzurre in gara ma noi vi racconteremo tutto in. Grazie per averci seguito, a più tardi! 10.00: Questi saranno in finalisti nel trampolini 3: 2 CAPOBIANCO Andrew USA 13 OCT 1999 3 RESTREPO GARCIA Daniel COL 24 MAR 2000 7ITA 16 NOV 1996 8 RUDIGER Lars GER 17 APR 1996 9 WESEMANN Moritz GER 10 MAY 2002 11 DOWNS Tyler USA 19 JUL 2003 12 DIEGO LOPEZ Rodrigo MEX 2 DEC 1996 14ITA 31 AUG 1994 15 OLVERA IBARRA Osmar MEX 5 JUN 2004 16 LONG Daoyi CHN 6 MAR 2003 17 GOODFELLOW Daniel ...

SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...SEGUI ILDELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...La diretta testualedella finale della piattaforma 10m femminile didei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Archiviati i ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: inizia la difficile caccia alla finale per Tocci e Marsaglia dai 3 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azz ...Il telecronista Leonarduzzi e la voce tecnica Mazzucchi richiamati in Italia per i commenti fuori onda. L’a.d. Sergio: “Un giornalista dell’Ente non può giustificarsi così” ...