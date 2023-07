LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia volano in finale dai 3 metri e sono a Parigi! Cinesi in trionfo nella piattaforma donne

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07: Grazie per averci seguito, buona giornata! A domani con i 3femminili (qualificazioni e semifinali) e ladei 3maschili 12.06: Si chiude qui la sesta giornata di gare deial Mondiale di Fukuoka. E’ stata una grande giornata per l’Italia che ha preso due pass olimpici e due posti innel trampolino da 3maschile 12.05: oro per la Cina con Che Yuxi (457.85), argento per la campionessa olimpica Quan (445.60), bronzo per la canadese McKay con il punteggio di 340.25 12.04: Altro tuffo spettacolare di Quan che totalizza 91.20, chiude con 445.60, sarà argento 12.03: Non sbaglia Chen e vola verso l’oro!!! Punteggio di 88.00, totale di 457.85. Sarà prima! 12.02: E’ un buon ...