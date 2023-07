LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia volano in finale dai 3 metri e sono a Parigi! Cinesi in fuga nella piattaforma donne

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41: C. Wassen dalla verticale entra scarsa in acqua, punteggio di 57.60, totale di 242.75 11.40: E. Wassen inizia la quarta rotazione con un buon tuffo: punteggio di 70.40, totale di 231.55 11.39: la classifcia dopo tre rotazioni: Chen, Quan, McKay, Agundez Garcia, Schnell 11.38: Quan dalla verticale risponde alla grandissima. E’ sparita in acqua! Punteggio di 91.20, totale di 255.40 11.37: Chen dalla verticale trova il tuffo praticamente perfetto. Igiocabile al momento la cinese. Punteggio di 95.70, totale di 272.50 11.36: Qualche schizzo in ingresso in acqua per Agundez Garcia, punteggio di 72.00, totale di 218.70 11.35: Abbondante e tanti schizzi per Schnell che ottiene 61.05, totale di 206.65 11.34: Altro grande tuffo per la canadese McKay che totalizza 75.20, totale di 218.90 11.33: Qualche spruzzo di ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: inizia la difficile caccia alla finale per Tocci e Marsaglia dai 3 metri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di tuffi a Fukuoka. Prosegue la rassegna iridata e gli azz ...