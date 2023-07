LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | siamo sull’infinito Col de la Loze Ciccone ‘tifa’ per la fuga

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM ALDECOSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 16.29intanto è a 5’44” dalla vetta, ma non sta forzando. Il suo pensiero è già alladi sabato: appare improbabile vederlo indomani e venerdì per dei GPM di quarta e terza categoria. 16.28 Si fa da parte Fraile, gregario di Rodriguez (Ineos). Lo spagnolo ora mette davanti un altro compagno di squadra: il connazionale Castroviejo. 16.27 Bilbao, Simon Yates, Gaudu, Gall, Martin, Pinot, Majka, Harper, Kelderman, Madouas, O’Connor, Benoot, Haig, Johannessen e Schultz. Sono rimasti in 15 nel gruppetto dei ...