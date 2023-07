LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar alla deriva | Ciccone verso la maglia a pois

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM ALDECOSA È SUCCESSO A TADEJ: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 17.21 Inizia lo strappo finale per Felix Gall. 17.21 Arriva oraal GPM del Col de la Loze. 17.20 L’ultimo kmCourchevel prevede uno strappo con punta al 18%. 17.20 2 km all’arrivo. Gall ha 21? su Simon Yates, 1’30” su Vingegaard e 6’18” su. 17.18 La nuova classifica dei GPM vedeal comando con 88 punti, seguito da Gall a 82 e Vingegaard a 77. 17.17 Siamo in discesa, 4 km all’arrivo. Yates sta tentando la rimonta su Gall.si trova a 4’40” da ...

LIVE Tour, 17ª tappa: in 16 in testa verso la Col de la Loze, c'è Yates. Gruppo Vingegaard a quasi 3 minuti La Gazzetta dello Sport

Dopo la cronometro che ha visto Vingegaard trionfare e aumentare il distacco dal rivale Pogacar, al Tour si torna a salire: la 17^ tappa da Saint Gervais Mont Blanc a Courchevel (166 km) con quattro ...