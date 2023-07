LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone transita davanti a tutti al primo GPM! Ginocchio sanguinante per Pogacar

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELA CLASSIFICA DEI GPM ALDE13.35 Tra i corridori che sono rimasti attardati rispetto al gruppo maglia gialla c’è David Gaudu (Groupama – FDJ). 13.34 Il gruppo maglia gialla è adesso composto da più o meno 35 corridori. 13.33 20” circa ora il vantaggio dei tre al comando. 13.30e Neilands hanno ripreso Alaphilippe. C’è dunque un terzetto in testa alla corsa. 13.28 Alaphilippe ha ora 5” di vantaggio sue Neilands e 15” sul gruppo maglia gialla. 13.26invece provano ad andarsene Alaphilippe,e Neilands. 13.25 Inizia la discesa e da dietro rientrano subito diversi corridori, ...

Lo sloveno ha 1'48'' di svantaggio su Vingegaard e vuole recuperare: al suo fianco avrà Yates. Si parte alle 12.30