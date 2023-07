LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone si stacca | ora spera che la fuga arrivi…

Leggi su oasport

COSA È SUCCESSO A TADEJ POGACAR: CADUTA E GINOCCHIO SANGUINANTE 16.13 Il passo imposto dalla Ineos non è irresistibile. 16.12 24 km al GPM, è una salita asfissiante e infinita. Il tratto più duro arriverà con i 6 km finali. 16.11 Ora sta salendo il vantaggio dei fuggitivi: 2'48" sul gruppo maglia gialla. Una buona notizia per. Ricordiamolo ancora: sarebbe fondamentale per l'abruzzese che Vingegaard e Pogacar non passino per primo sul GPM del Col de la Loze. 16.10 Per il momento non pervenuto Pogacar. Non ha attaccato da lontano, non ha messo la squadra davanti a tirare. Darà tutto nei 6 km più duri della salita? ...