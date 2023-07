LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone si prende anche i punti della Cote de Longefoy | en plein per la maglia a pois!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) 15.43 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 50 km del tappone alpino delde. 15.42 Caduta per Egan Bernal. Gli parte l'anteriore in un tornante in discesa, fortunatamente affrontato con poca velocità. 15.41 E appena ha visto l'andazzo, la Jumbo si gioca la carta Wout van Aert: il treno si mette in testa e i calabroni tornano a comandare. Sono rimasti una ventina nel gruppo principale 15.40 In gruppo si vede invece il Team Ineos a tirare. Si lavora per Carlos Rodriguez, che vuole il ...